Carlos Zeballos cuestiona postulación de Pedro Castillo al Senado: “Solo busca cámaras”

Después de que Roberto Sánchez anunciara la postulación de Pedro Castillo a la cámara de senadores con Juntos Por el Perú (JPP) para las elecciones generales del 2026, el parlamentario Carlos Zeballos se mostró en contra de la decisión del exmandatario.

En una entrevista en Canal N, el congresista aseguró que, en estos momentos al no tener ningún tipo de espacio en los medios, Castillo Terrones tiene como estrategia victimizarse para poder captar algún tipo de apoyo ciudadano.

“(sobre postulación de Pedro Castillo) está buscando en estos momentos cámaras y salir del anonimato en el que estuvo (…) Pedro Castillo tiene una acusación constitucional que se verá en los próximos días”, comentó.

¿PODRÁ PARTICIPAR EN LOS COMICIOS DEL PRÓXIMO AÑO?

Al ser consultado sobre la participación de Pedro Castillo en las elecciones del 2026, Carlos Zeballos reveló que es poco probable que ello suceda. “Prácticamente lo van a inhabilitar porque se tienen los votos”.