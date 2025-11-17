Hugo Guerra: "Si Castillo llega al Senado, será el nexo del movimiento subversivo"

El analista político, Hugo Guerra, se pronunció tras confirmarse que el expresidente Pedro Castillo buscará postular a la Cámara de Senadores por el partido Juntos por el Perú en las próximas Elecciones Generales del 2026.

En entrevista para el diario Expreso, el analista advirtió que, de llegar al Congreso, Castillo Terrones, investigado por el fallido golpe de Estado del 2022, se convertiría en el nexo del "movimiento subversivo".

"Si Castillo llega al Senado, va a ser un personaje perturbador, un extremista, y será el nexo de todo el movimiento, no solamente de izquierda, sino del movimiento subversivo a nivel del Congreso (diputados y senadores) para bloquear permanentemente al próximo gobierno. Sería terrible", dijo.

INHABILITACIÓN

En ese sentido, Hugo Guerra exhortó a la Mesa Directiva del Congreso a convocar una sesión extraordinaria del Pleno para votar la inhabilitación de Castillo Terrones por intentar quebrar el orden constitucional.

"Corresponde que la Mesa Directiva del Congreso convoque de manera extraordinaria una sesión del Pleno y se proceda a la votación para inhabilitarlo. La situación amerita esta convocatoria de emergencia", sostuvo.