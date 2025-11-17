Margot Palacios critica beneficios navideños para congresistas: "Es desproporcional"

La congresista de Perú Libre, Margot Palacios, se pronunció sobre la polémica a raíz de los beneficios económicos que recibirán los parlamentarios en el mes de diciembre por Navidad, que incluye la entrega de tarjetas electrónicas valorizadas en 1900 soles.

En declaraciones a la prensa, la legisladora de izquierda expresó su desacuerdo con la entrega de estos beneficios, los cuales calificó de "desproporcional", ante la coyuntura económica a nivel nacional.

"Por supuesto que es desproporcional. Rechazamos que se estén dando estos montos en una coyuntura económica en la cual no es favorable para la población", manifestó la congresista.

PEDIRÁ SU EXCLUSIÓN DE BENEFICIOS

En ese sentido, Palacios Huamán señaló que, como medida individual, enviará un documento a la Mesa Directiva del Congreso, solicitando su exclusión en la entrega de dichos beneficios.