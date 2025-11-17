Política

Congreso cita a ministros de Salud, Transportes y Cultura para que informen acciones en sus sectores

Tres ministros se presentarán hoy ante comisiones del Parlamento con la finalidad de informar sobre las acciones que vienen cumpliendo en sus respectivos sectores.



Los ministros de Salud, Luis Quiroz; de Transportes, Aldo Prieto; y de Cultura, Alfredo Luna, fueron citados para comparecer hoy ante el Congreso de la República con la finalidad de informar sobre las acciones que vienen cumpliendo en sus respectivos sectores.

Citación a ministros de Salud y MTC

El titular de Salud deberá acudir a la sesión de la Comisión Especial Programa Hambre Cero, que se reunirá a partir de las 11:00 a.m., para informar sobre el Plan Nacional para la reducción y control de la anemia materno infantil y la desnutrición crónica infantil.

Por su lado, el titular de Transportes y Comunicaciones ha sido invitado a la sesión de la Comisión de Transportes, a partir de las 2:00 p.m., para abordar el estado situacional de la fijación de la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) de transferencia nacional e internacional. El ministro también expondrá sobre el estado de los procesos de revisión tarifaria y modificaciones contractuales previstas en su sector.

Sesión a ministro de Cultura

Mientras tanto, el ministro de Cultura ha sido citado a la sesión de la Comisión de Cultura, que se reúne desde las 4:00 p.m., para que informe sobre el estado situacional de su sector, los principales objetivos de su gestión y su plan de trabajo. Según la agenda de la Comisión Especial Programa Hambre Cero, también dará a conocer los avances y resultados por regiones de la ejecución del plan contra la anemia y desnutrición infantil.

Evaluación en Comisión de Ética

Entretanto, la Comisión de Ética, que hoy sesiona a partir de las 4:00 p.m., evaluará la denuncia de oficio contra la congresista Ariana Orué por presunta inconducta ética. La agenda también incluye el informe de calificación en la denuncia contra la congresista Lucinda Vásquez y la audiencia en los expedientes acumulados seguidos en contra del congresista Segundo Montalvo.


