Congreso cita a ministros de Salud, Transportes y Cultura para que informen acciones en sus sectores

Los ministros de Salud, Luis Quiroz; de Transportes, Aldo Prieto; y de Cultura, Alfredo Luna, fueron citados para comparecer hoy ante el Congreso de la República con la finalidad de informar sobre las acciones que vienen cumpliendo en sus respectivos sectores.

Citación a ministros de Salud y MTC

El titular de Salud deberá acudir a la sesión de la Comisión Especial Programa Hambre Cero, que se reunirá a partir de las 11:00 a.m., para informar sobre el Plan Nacional para la reducción y control de la anemia materno infantil y la desnutrición crónica infantil.

Por su lado, el titular de Transportes y Comunicaciones ha sido invitado a la sesión de la Comisión de Transportes, a partir de las 2:00 p.m., para abordar el estado situacional de la fijación de la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) de transferencia nacional e internacional. El ministro también expondrá sobre el estado de los procesos de revisión tarifaria y modificaciones contractuales previstas en su sector.

Sesión a ministro de Cultura

Mientras tanto, el ministro de Cultura ha sido citado a la sesión de la Comisión de Cultura, que se reúne desde las 4:00 p.m., para que informe sobre el estado situacional de su sector, los principales objetivos de su gestión y su plan de trabajo. Según la agenda de la Comisión Especial Programa Hambre Cero, también dará a conocer los avances y resultados por regiones de la ejecución del plan contra la anemia y desnutrición infantil.

Evaluación en Comisión de Ética

Entretanto, la Comisión de Ética, que hoy sesiona a partir de las 4:00 p.m., evaluará la denuncia de oficio contra la congresista Ariana Orué por presunta inconducta ética. La agenda también incluye el informe de calificación en la denuncia contra la congresista Lucinda Vásquez y la audiencia en los expedientes acumulados seguidos en contra del congresista Segundo Montalvo.