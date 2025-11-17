Presidenta del TC sobre excarcelación de Betssy Chávez: "Es responsabilidad de la Fiscalía"

La presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco, deslindó responsabilidad del organismo que dirige respecto a la excarcelación a la expremier Betssy Chávez Chino, quien se encuentra actualmente asilada en la Embajada de México.

Desde los exteriores del Congreso de la República, la magistrada afirmó que "con todo cariño y respeto, quien ha tenido la última responsabilidad ha sido la Fiscalía", al referirse a la liberación de la exministra.

La titular del TC explicó que la liberación de Chávez Chino se produjo en cumplimiento de lo que dicta la Constitución y que, posterior a la emisión del fallo del tribunal, el Ministerio Público pudo haber insistido en formular otras acciones inmediatas para intentar lograr su retorno al penal Anexo Mujeres de Chorrillos.

Postura sobre fiscal de la Nación

Consultada sobre la situación de Delia Espinoza, quien aún no asume funciones como fiscal suprema pese a una orden del Poder Judicial, Pacheco expresó su preocupación señalando que la indefinición genera "zozobra e incertidumbre en la ciudadanía".

La magistrada recalcó la necesidad de que esta situación se resuelva con prontitud, aunque evitó pronunciarse sobre un posible desacato por parte de la Junta Nacional de Justicia al indicar que no ha leído la resolución correspondiente.