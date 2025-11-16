Política

José Jerí: 58% aprueba su gestión como presidente de la República, según Datum

Sondeo revela la popularidad del mandatario tras su primer mes en el cargo. Asimismo, la aprobación del premier Ernesto Álvarez, el Congreso y la opinión ciudadana sobre el estado de emergencia.

Tras cumplir un mes en el cargo como presidente interino de la República, José Jerí, registra un 58% de aprobación de la población a nivel nacional, de acuerdo a la última encuesta de Datum Internacional.

Según el sondeo publicado en el diario El Comercio, el mandatario solo tiene un 30% de desaprobación y un 12% no precisó opinión alguna. El nivel más alto de popularidad está en el norte del país y en Lima/Callao, donde obtiene el 63% y 62%, respectivamente.

Gestión de Premier y el Congreso

Por otro lado, solo un 23% de encuestados aprueba la gestión del premier Ernesto Álvarez, un 49% desaprueba su labor como presidente del Consejo de Ministros y un 28% prefiere no opinar al respecto. 

En tanto, el Congreso de la República registra un 79% de desaprobación por parte de los entrevistados y solo obtiene un 15% de aprobación. Además, un 6% prefiere no opinar sobre la labor del parlamento.

Opinión sobre estado de emergencia

Sobre el estado de emergencia decretado en Lima y Callao, el sondeo revela que un 71% considera que no hay cambios, en comparación con un 27% que cree tiene resultados positivos, mientras que un 2% evitó responder la pregunta. 

Ficha técnica

Cabe resaltar que, el estudio fue realizado del 9 al 11 de noviembre a 1 200 personas, entre ellos hombres y mujeres mayores de 18 a 70 años de todos los niveles socioeconómicos. El nivel de confianza del sondeo es de 95% y el margen de error es de +/- 2,8.


