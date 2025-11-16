Mininter aclara que compra de avión PNP inició antes de actual gestión y "se encuentra en revisión"

El Ministerio del Interior (Mininter) informó este domingo que el proceso de compra de una aeronave para la Policía Nacional del Perú (PNP), se inició antes del comienzo de la actual gestión ministerial.

La institución precisó a través de su cuenta de X (Antes Twitter), que "no se ha suscrito ningún contrato y que el proceso se encuentra en revisión y evaluación técnica", tras la información difundida sobre esta compra.

De acuerdo al comunicado, desde el inicio de su gestión se dispuso "una revisión integral y exhaustiva de los aspectos técnicos y legales del proceso, reafirmando su compromiso con la transparencia y el uso responsable de los recursos del Estado".

Invitan a Controlaría a revisar proceso

Como parte de las medidas de transparencia, el Mininter informó que se invitó a la Contraloría General de la República a acompañar la revisión del proceso de adquisición, "a fin de garantizar una evaluación objetiva y transparente".

Además, el Ministerio del Interior advirtió que "en caso se advierta alguna contravención a la normativa vigente, se dejará sin efecto la compra y se determinarán las responsabilidades correspondientes".