Francisco Sagasti: Procuraduría plantea que pague S/400 mil por pase al retiro de generales PNP

La Procuraduría General del Estado (PGE) solicitó a la Corte Suprema ser incorporada en el proceso judicial que afronta el expresidente Francisco Sagasti por el irregular pase al retiro de 18 generales de la Policía Nacional del Perú (PNP) .

De acuerdo a la solicitud, la procuradora general del Estado, María Caruajulca, planteó que el ex jefe de Estado y los demás coprocesados paguen el monto de S/400 mil como reparación civil en caso sean sentenciados.

Se trata de un monto preliminar que puede variar durante el proceso, el cual se encuentra actualmente en fase de indagación preparatoria en el Ministerio Público desde mayo pasado. La defensa de Sagasti se opuso a esta solicitud, lo que motivó la convocatoria a una audiencia virtual para el 19 de noviembre a las 8:00 a.m. ante el Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema.

Antecedentes del caso

La Fiscalía investiga a Sagasti y a los exministros Rubén Vargas y José Elice por haber emitido resoluciones arbitrarias e ilegales para disponer el pase al retiro de aproximadamente 19 tenientes generales y oficiales generales de la PNP. Estas decisiones habrían tenido como objetivo facilitar el nombramiento de un nuevo comandante general de la institución policial.

En mayo pasado, el Pleno del Congreso debatió una acusación constitucional contra los tres exfuncionarios en mención, pero no alcanzaron los votos necesarios para inhabilitarlos por el plazo de 10 años.