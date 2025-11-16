ONPE: 37 partidos registraron sus planchas presidenciales para elecciones primarias

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que 37 de 39 agrupaciones políticas cumplieron con presentar sus respectivas planchas presidenciales para participar en las elecciones primarias dentro del plazo legal establecido.

De acuerdo al organismo electoral, los dos partidos que no presentaron fórmulas presidenciales fueron Ciudadanos por el Perú, vinculado a Nicanor Boluarte, y el Frente Popular Agrícola Fía del Perú (Frepap).

Todas las organizaciones políticas que realizarán elecciones primarias tuvieron plazo hasta el viernes 7 de noviembre para comunicar al organismo electoral sus candidatos inscritos. La ONPE precisó que solo el Órgano Electoral Central de cada agrupación política tenía la función de comunicar las candidaturas según el procedimiento establecido.

Situación de Ciudadanos por el Perú y Frepap

Respecto a Ciudadanos por el Perú, el organismo electoral precisó que no se permitió la inscripción del exministro de Educación, Morgan Quero, en la plancha presidencial debido a que no estaba incluido en el padrón de electores afiliados aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) con fecha del 14 de octubre. Este padrón fue utilizado como insumo para validar las postulaciones.

En el caso del Frente Popular Agrícola Fía del Perú (Frepap), la agrupación solo presentará candidatos al Parlamento Andino, Senado y Cámara de Diputados, pero no inscripción para fórmula presidencial.

39 listas al Congreso

Por otro lado, la ONPE informó adicionalmente que las 39 organizaciones políticas presentaron listas de candidatos al Senado, Cámara de Diputados y al Parlamento Andino para las Elecciones Generales 2026.