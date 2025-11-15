Jerí designa a Víctor Díaz Pacheco como nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas

El presidente José Jerí designó al teniente general Víctor Díaz Pacheco como nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, mediante una resolución publicada este sábado en el diario El Peruano. El alto oficial asume el cargo en reemplazo del teniente general FAP Luis Miguel Tueros Mannarelli, quien pasó a dirigir el Estado Mayor General de la Fuerza Aérea del Perú.

Díaz Pacheco es piloto de helicóptero con calificación en Bell-206 y Bolkow BO-105LS, además de piloto de prueba e instructor en los modelos MI-8T y MI-17. Operó en el Grupo Aéreo N.° 3, donde ejecutó misiones de gestión de riesgos y desastres, lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, búsqueda y rescate, y evacuaciones aeromédicas, según informó Infobae.

Experiencia en cargos de liderazgo

El oficial de la Fuerza Aérea del Perú asume la jefatura tras la propuesta elevada por la comandancia general y el dictamen favorable de la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Defensa. Antes ocupó la Dirección General de Logística de dicha institución, cargo que ejercía al momento de su designación.

En grados superiores ejerció como Comandante del Componente Aéreo CEVRAE, agregado aéreo en Argentina, comandante del Grupo Aéreo N.º 3, director de Bienestar, comandante general del Ala Aérea N.º 2, segundo comandante de Operaciones de la FAP y subjefe del Estado Mayor General. Posee el grado de bachiller en Ciencias de la Administración Aeroespacial y un máster en Gestión Estratégica por el PAD de la Universidad de Piura.

Distinciones de Díaz Pacheco

Díaz Pacheco ha recibido diversas distinciones, entre ellas la Orden Capitán Quiñones en grado de Comendador, la Cruz Peruana al Mérito Aeronáutico y la Medalla Armando Revoredo Iglesias. Su hoja de servicio incluye haber asumido responsabilidades como comandante del Escuadrón Aéreo 332, jefe del Estado Mayor A-3 Operaciones y segundo comandante del Servicio de Ingeniería.