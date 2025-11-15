Policías descubiertos en flagrancia delictiva serán retirados inmediatamente, anuncia ministro del Interior

El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, anunció durante su visita a Junín que el Ejecutivo aprobará un Decreto Supremo que incorporará un nuevo cuadro de sanciones para policías sorprendidos cometiendo delitos en flagrancia o actos ilícitos.

El titular del Mininter advirtió que los efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) descubiertos en estas faltas, "inmediatamente tienen que ser retirados de la institución", describiendo esta medida como política de Gobierno.

"Ya tenemos un Decreto Supremo en vigencia con una tabla de sanciones para ser más efectivos. Aquí no hay espacio para ningún policía que está al margen de la ley", indicó. Agregó que se ha instituido en Lima una oficina de disciplina para gestionar procesos sumarísimos contra aquellos policías que cometan flagrancia delictiva con actos corroborados.

Plan de seguridad integral

Asimismo, manifestó que el Gobierno ejecutará un plan de orden y seguridad para mejorar la capacidad operativa de la Policía Nacional. El ministro destacó la importancia de herramientas como los mapas del delito, que permitirán a las comisarías adaptar sus estrategias a las realidades específicas de cada región.

"Desde las comisarías que tienen que hacer una prevención que llegue a los ciudadanos, que manejen sus mapas del delito de acuerdo a la incidencia delictiva", explicó el titular del Mininter. El plan gubernamental incluye el fortalecimiento de la especialidad de orden y seguridad, prevención del delito e investigación, todo respaldado por sistemas de inteligencia.