Petroperú tendrá nuevo directorio: MEF anuncia que hoy se designarán a miembros

La ministra de Economía, Denisse Miralles, anunció que la Junta General de Accionistas (JGA) de PetroPerú acordó este viernes la renovación completa de su directorio, solicitando las cartas de renuncia a todos sus miembros excepto al representante de los trabajadores.

"Le hemos pedido a los demás su carta de renuncia", indicó la titular del MEF durante una entrevista con canal N, precisando que el nuevo directorio integral será nombrado este sábado 15 de noviembre.

Miralles explicó que el objetivo de esta renovación es impulsar una gestión moderna con disciplina financiera, mayor transparencia y resultados verificables. "Creemos firmemente que Petroperú es un activo del Estado que no puede seguir generando costos. Debe producir ingresos y operar como una empresa sostenible y eficiente", afirmó.

Perfil del nuevo equipo

Respecto a los integrantes del nuevo directorio, la ministra señaló que se tratará de "un equipo multidisciplinario con experiencia no solo sectorial, de manejo de la petrolera, sino en eficiencia de gestión de empresas y temas financieros". Agregó que el nuevo directorio incluirá "un gestor privado final" y contará con conocimiento de herramientas internacionales aplicables a este tipo de compañías.

Plan rápido del nuevo directorio

La ministra destacó que la empresa "no está descabezada" porque la segunda vicepresidencia asumió temporalmente la conducción. El nuevo directorio deberá elaborar un "plan rápido" que considere "que no haya una nueva demanda de recursos del Estado", según manifestó Miralles, quien recalcó que no está previsto ningún desembolso adicional para la empresa estatal.