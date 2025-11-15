Alcalde de Lima descarta remover áreas verdes y palmeras de Plaza Mayor de Lima

La Municipalidad de Lima descartó el plan de remodelación de la Plaza Mayor de Lima propuesto por Prolima, que contemplaba eliminar áreas verdes y palmeras para replicar el diseño que tuvo en 1860.

El alcalde Renzo Reggiardo afirmó que "de ninguna manera podemos retirar las zonas verdes" durante su periodo de gestión, calificando como inviable cualquier iniciativa que implique reducir el verdor de la plaza.

"Yo he hablado con el gerente de Prolima. Por lo menos en nuestro periodo, no hay nada de qué preocuparse", aseguró Reggiardo, quien enfatizó que "donde hay verde, hay vida". La comuna confirmó que esta decisión responde a un enfoque de conservación y protección del entorno urbano del centro histórico, evitando alteraciones que puedan afectar su carácter patrimonial.

Declaratoria de intangibilidad

En paralelo, la Municipalidad de Lima declaró la Plaza San Martín como zona intangible, restringiendo su uso para actividades políticas o manifestaciones públicas. El alcalde Reggiardo explicó que la medida busca preservar el patrimonio histórico y garantizar la seguridad en el Centro de Lima, fundamentándose en la ordenanza municipal vigente.

"Eso no lo permite la ordenanza. Es fundamentalmente para proteger el patrimonio", afirmó el burgomaestre sobre las restricciones a movilizaciones de carácter político. Precisó que la Policía Nacional actúa en concordancia con estas disposiciones municipales, aplicándose las restricciones a espacios considerados patrimonio cultural del país.

Uso público de Plaza San Martín

Pese a las restricciones impuestas, el alcalde aclaró que sí se permitirá el uso de la Plaza San Martín para eventos de carácter cultural, deportivo, recreativo o social. "No hay ningún problema con esas actividades", señaló, indicando que la medida no impide el uso público del espacio en general pero busca evitar daños materiales y preservar el valor histórico del lugar.