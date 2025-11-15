Gobierno designa a Carlos Bianchi Ramírez como nuevo presidente del directorio de Perupetro

El Ejecutivo designó a Carlos Bianchi Ramírez como presidente del Directorio de Perupetro S.A. mediante la Resolución Suprema 016-2025-EM, publicada en la edición extraordinaria del Diario Oficial "El Peruano".

La medida, refrendada por el presidente José Enrique Jerí Oré y el ministro de Energía y Minas, Luis Enrique Bravo de la Cruz, marca el inicio de una nueva etapa en la empresa estatal, tras la salida de Pedro Oswaldo Chira Fernández, a quien el Gobierno reconoció por sus servicios.

Trayectoria profesional

Bianchi cuenta con más de 28 años de experiencia en exploración y desarrollo de hidrocarburos, además de una sólida formación académica que incluye maestrías en Geología, un MBA y una certificación en Finanzas.

Su trayectoria abarca la generación de prospectos exploratorios, evaluación de reservorios, proyectos de recuperación secundaria e interpretación sísmica 2D y 3D. Ha dirigido equipos en proyectos ubicados en Perú, Colombia, Ecuador, Asia y África.

Experiencia

Entre los cargos clave que ha ocupado destacan la gerencia de Exploración y Nuevos Negocios en SK Innovation / Moche Energy (desde 2012), así como posiciones previas como Exploration Manager en Ecopetrol del Perú y SK Energy – Sucursal Peruana.

También ha trabajado en empresas como Petro-Tech Peruana, Sapet Development Inc. y Petróleos del Mar (Petromar), y entre 2021 y 2023 se desempeñó como gerente de supervisión de contratos de Petroperú.