Mirtha Vásquez critica despliegue militar en la UNMSM: “Volvimos a los años 90”

Después que se difundieran una serie de videos en las redes sociales donde se observa despliegue militar y policial en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), la expremier Mirtha Vásquez criticó el accionar del Gobierno de José Jerí.

Por medio de sus redes sociales, Vásquez Chuquilín aseguró que la orden del Ejecutivo demuestra que los peruanos no pueden salir a manifestarse ante las autoridades, por lo que, buscan callar a todos como se hacía décadas atrás.

“No busques más señales de tiranía: cuando las botas militares se presentan ante las aulas, la dictadura ya ha declarado la guerra al pensamiento libre del pueblo. Volvimos a los 90'”, escribió en su cuenta de X acompañándola de una fotografía.

DETENCIÓN DE UN ALUMNO EN LA SAN MARCOS

Previo al inicio de la marcha nacional convocada por la Generación Z y otros gremios, en las plataformas virtuales se difundió un video donde se observó la detención de un alumno en los exteriores de la UNMSM.