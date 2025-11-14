Marisol Pérez Tello, precandidata presidencial: "Lo primero que se va a hacer es derogar las leyes pro crimen"

Marisol Pérez Tello, precandidata presidencial por el partido político "Primero La Gente", habló sobre sus propuestas de gobierno en caso logre ganar las Elecciones del 2026 y puso énfasis en las acciones que tomaría en materia de seguridad ciudadana.

En entrevista para RPP, la también exministra de Justicia y Derechos Humanos aseguró que una de las prioridades de su gestión, en caso llegue a la Presidencia, será la derogatoria de las denominadas leyes "pro crimen".

"El daño ya está hecho, y lo que hay que hacer es pedirle a este gobierno que termine con eso de una vez para que se deroguen todas esas leyes, y es el primer compromiso que nosotros asumimos cuando lleguemos al gobierno. Lo primero que se va a hacer es derogar toda esa legislación nefasta y tratar, en la medida de lo posible, de remediar el daño que se ha causado con su existencia", dijo.

SOBRE JEFE DEL INPE

Por otra parte, Pérez Tello consideró que el jefe del INPE, Iván Paredes Yataco, debería abandonar el cargo o, en su defecto, el ministro de Justicia, Walter Martínez: "Es peligroso además que quien dirige el INPE hoy día esté […] sin las credenciales, porque se modificó la ley para sentarlo ahí. Tiene que salir", sostuvo.