Walter Ayala respalda candidatura de Pedro Castillo en 2026: “Puede ser el más votado del Perú”

Después de que Roberto Sánchez confirmara la postulación de Pedro Castillo a la cámara de senadores por Juntos Por el Perú (JPP) en las elecciones generales del 2026, el abogado del expresidente, Walter Ayala, respaldó la decisión de su patrocinado.

En entrevista para Canal N, el exministro de Defensa en la gestión de Castillo Terrones aseguró que, de no haber ningún tipo de incidente en los próximos meses, el exjefe de Estado contaría con un buen respaldo ciudadano.

“El pueblo lo dice: Pedro Castillo tiene un 37% de aprobación a nivel nacional. Si ahora postula de repente será el senador más votado del Perú (…) Desde que asumió Pedro Castillo, hubo congresistas y periodistas denunciando fraude ante la OEA”, declaró.

¿HUBO UN GOLPE DE ESTADO EL 7 DE DICIEMBRE DE 2022?

Aunque el 7 de diciembre de 2022, Pedro Castillo ofreció un mensaje a la Nación dando un golpe de Estado, Walter Ayala enfatizó que lo realizado por el expresidente fue un error. “No puedo decir que estuvo mal o bien lo que hizo”.