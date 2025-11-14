Montoya respalda proyecto de ley que sanciona con cárcel a quienes se cubran el rostro durante marchas

El congresista de Honor y Democracia, Jorge Montoya, se pronunció sobre el proyecto de ley de la parlamentaria Elizabeth Medina (Somos Perú), que busca sancionar con hasta 10 años de prisión a quienes se cubran el rostro durante una movilización o marcha en la que se produzcan disturbios.

En declaraciones a la prensa, el parlamentario respaldó la iniciativa pero precisó que las sanciones deberían darse de forma "gradual", dependiendo de si la persona que se cubre el rostro realiza actos violentos o vandálicos.

"Cubrirse la cara para la protesta es un acto negativo para la sociedad, esa persona se está ocultando para no ser reconocido, pero hay en diversos niveles. Quien se cubre la cara y está con piedras en la mano, un nivel, si va a atacar de frente con la cara cubierta, otro nivel, y si está parado atrás de fondo, otro nivel", dijo.

DETENCIÓN INMEDIATA

En ese sentido, Montoya Manrique agregó que las personas que se cubren el rostro durante alguna protesta deben ser detenidos inmediatamente: "Detenerlos, ósea, no puede ser que la policía sea pisada y vapuleada como lo está siendo con estas marchas que se dicen pacíficas, pero no lo son", sostuvo.