Maricarmen Alva tras colapso de techo en comisaría de El Agustino: "Refleja el abandono que sufre la PNP"

La congresista de la República, María del Carmen Alva, se pronunció tras el derrumbe registrado en la comisaría de San Pedro en el distrito de El Agustino, el cuál provocó que una parte del techo terminara colapsando.

A través de su cuenta en la plataforma X, la parlamentaria señaló que lo ocurrido en la referida dependencia policial refleja "el abandono que sufre la PNP" y anunció que solicitó al ministro del Interior, Vicente Tiburcio, información sobre sobre las acciones adoptadas tras el incidente.

"¿Cómo pretendemos combatir la delincuencia si una comisaría en El Agustino se cae a pedazos? Lo ocurrido refleja el abandono que sufre la PNP hace años. He solicitado información y un plan urgente de mantenimiento. La seguridad de nuestra PNP y vecinos tiene que ser prioridad", se lee en el tuit.

AUTORIDADES SUPERVISAN DAÑOS

Cabe precisar que en horas de la mañana del último miércoles 12, representantes del municipio de El Agustino, el Ministerio del Interior y la Contraloría General de la República acudieron a la comisaría de San Pedro a verificar los daños estructurales.