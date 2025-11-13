Edward Málaga propone cantar todos los jueves el himno nacional en el Congreso

Luego de que el Gobierno de José Jerí anunciara la entonación del himno nacional del Perú en las instituciones del país, el congresista Edward Málaga propuso que la iniciativa también alcance al Parlamento.

De acuerdo al legislador, existen varias integrantes del Legislativo que presuntamente no saben todas las letras del himno, por lo que, pidió que se cante un día a la semana previo al inicio de los trabajos congresales.

“Yo siempre estaré de acuerdo con recuperar el valor y vigencia de los símbolos patrios, en especial el himno y la bandera. Cuando se canta el himno en el Parlamento, la mayoría de mis colegas apenas lo susurra. Deberíamos empezar por casa, todos los jueves de Pleno”, posteó.

¿COMPARTIÓ UN COMENTARIO SARCÁSTICO?

Ante la decisión del Ejecutivo, Edward Málaga compartió un comentario controversial, precisando que espera la disminución de las cifras criminales en el Perú por la iniciativa del Gobierno. “Ahora, ver si eso tiene alguna relación o impacto significativo sobre la lucha contra la inseguridad ciudadana”.