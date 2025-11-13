Fundador de Somos Perú sobre José Jerí: "Lo población lo ha aceptado porque lo ven que está actuando"

El fundador de Somos Perú, Fernando Andrade, se pronunció sobre los primeros 30 días de gestión del presidente José Jerí, quien asumió el cargo luego que el Congreso de la República aprobó la vacancia de Dina Boluarte.

En entrevista para Exitosa, Andrade destacó las acciones que viene realizando el expresidente del Congreso y aseguró que la población viene percibiendo con buenos ojos su administración debido a su participación activa en operativos.

"Lo que me da gusto es que la población lo ha aceptado generosamente, y eso porque lo ven que está actuando. Está yendo a las comisarías, está yendo a los penales, está madrugando para hacer todas esas labores y él, con la juventud y siendo soltero tiene tiempo para todas esas actividades", dijo.

PRESIDENTE POR "ACCIDENTE"

Asimismo, Andrade coincidió en que Jerí Oré llegó al poder "por accidente", sin embargo, expresó sus esperanzas en que el corto gobierno de transición muestre resultados positivos, principalmente en materia de seguridad ciudadana.