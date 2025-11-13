Ex trabajador del Congreso admite "error" tras escándalo por cámara parlamentaria en mitin de Keiko Fujimori

El ex trabajador parlamentario Daniel Lusa Amezqueta ha presentado su testimonio ante las autoridades electorales, reconociendo su responsabilidad en el incidente que involucró la salida irregular de una cámara del Congreso hacia un mitin político de Keiko Fujimori en Trujillo.

Según su declaración, el hecho ocurrió por "un error involuntario" al confundir el equipo institucional con su cámara personal, debido a su gran similitud en marca, modelo y estuche. Lusa Amezqueta explicó que "en ese proceso, por un error involuntario, trasladé un equipo de mi entonces centro de labores, dejando en la oficina mi equipo personal, el cual posee características muy similares".

Sin embargo, el testimonio ha generado cuestionamientos, ya que la cámara parlamentaria contaba con un sticker amarillo bien notorio que la identificaba como propiedad del Congreso de la República.

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Pacasmayo había solicitado formalmente los testimonios tanto de Lusa Amezqueta como del congresista Fernando Rospigliosi, actual encargado de la Mesa Directiva del Parlamento. El caso adquiere mayor relevancia política dado que Rospigliosi aspira al Senado con el número 3 para las elecciones del 2026 bajo la bancada de Fuerza Popular.

El ex funcionario también señaló que el equipo no fue revisado por el personal de seguridad durante su horario de salida, lo que ha puesto en evidencia posibles fallas en los protocolos de control del Legislativo. Las investigaciones continúan para determinar si existió autorización superior para el traslado del equipo y posibles implicaciones penales para los involucrados.