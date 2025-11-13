Elecciones 2026: Poder Judicial confirma inhabilitación de exgobernador Alex Kouri Bumachar

No podrá postular. El Poder Judicial confirmó la inhabilitación del exalcalde y exgobernador de la región Callao, Alex Kouri Bumachar, por lo que no podrá participar en los comicios de 2026, como lo señaló muy confiado hace unos meses.

Quedó impedido de candidatear a un cargo de elección popular pues no pagó los 26 millones de soles de reparación civil que se le impuso en 2016, por el caso de la Vía Expresa del Callao (Convial) y por la cual cumplió una condena de 5 años.

REHABILITACIÓN DE DERECHOS

El abogado de Kouri presentó una acción de amparo para que se deje sin efecto la inhabilitación alegando que al momento de la condena el Código Penal establecía que la rehabilitación procedía automáticamente. al cumplir la condena.

Aún sin cumplir con el pago de la reparación civil. Pero el fallo judicial estableció que dicho pago es un requisito para la rehabilitación de derechos y el levantamiento de las sanciones accesorias derivadas de una condena por corrupción.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

El Tribunal Constitucional ya había declarado improcedente el hábeas corpus interpuesto por Álex Kouri, por el tema de la reparación civil, quien en marzo pasado anunció su intención de postular al Senado en las elecciones de 2026.