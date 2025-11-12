Pedro Castillo postulará a cámara de senadores, revela Roberto Sánchez: “Alcanzará una votación histórica”

A pesar de que tiene el juicio en su contra por el golpe de Estado en diciembre de 2022 y a pocas semanas de que se pueda conocer una sentencia, el congresista Roberto Sánchez, anunció que Pedro Castillo postulará a la cámara de senadores en las elecciones generales del 2026 con el partido Juntos Por el Perú (JPP).

Tras conocerse la noticia, Sánchez Palomino en conversación con La República saludó la decisión del expresidente de intentar llegar a un cargo público el próximo año. Además, precisó que Castillo Terrones tendrán un buen apoyo de la ciudadanía.

“Representa el respaldo mayoritario del pueblo que sigue reclamando justicia, dignidad y libertad. Estamos convencidos de que el presidente Castillo alcanzará una votación histórica y, con ello, presidirá la nueva Cámara de Senadores, como símbolo del retorno de la voz popular a los espacios de poder", declaró.

¿PODRÍA POSTULAR A UN CARGO PÚBLICO?

El último viernes 7 de noviembre, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso aprobó el informe que recomienda inhabilitar por 10 años a Pedro Castillo para que ejerza un cargo público.