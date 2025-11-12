Rafael López Aliaga propone disolver el Congreso en caso no se aprueba la salida del Perú de la Corte IDH

Al parecer la contienda para las elecciones generales del 2026 ya inició a pesar de que las agrupaciones no han definido a las personas que los representarán. El precandidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, compartió una serie de propuestas que le gustaría cumplir de llegar a Palacio de Gobierno el próximo año.

En una entrevista en RPP, el exalcalde de Lima reveló que desde el primer día de gestión hará todos los trámites necesarios para que el Perú se retire de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en caso el Congreso se niegue a la propuesta, no le temblará la mano para cerrarlo.

“Decirles: señores, o aprueban esto, o se van a su casa. Si no me acepta cadena perpetua y no acepta salirse de la Corte… bueno, el presidente tiene derecho a disolver el Congreso. De entrada, lo digo”, manifestó.

¿POR QUÉ SALDRÍA DE LA CORTE IDH?

Para Rafael López Aliaga, la Corte IDH en todo momento se pone a favor de las personas que delinquen, por lo que, las víctimas de tales situaciones nunca encuentran ningún tipo de justicia. “Derechos humanos, ¿por qué? Porque siempre perdemos y ganan los terrucos”.