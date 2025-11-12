Yonhy Lescano anuncia cambiar la Constitución del 93 en 2026: “Fue redactada en una dictadura”

Cada vez quedan menos semanas para que se realicen las elecciones generales del 2026, por lo que, diversos aspirantes al sillón presidencial vienen compartiendo propuestas. El precandidato presidencial de Cooperación Popular, Yonhy Lescano, difundió los planes que le gustaría cumplir en caso llegue a Palacio de Gobierno el próximo año.

En una entrevista en Canal N, el exmilitante de Acción Popular mencionó que uno de los primeros objetivos que tiene de asumir el cargo presidencial en el Perú sería cambiar la Carta Magna elaborada en 1993, la que calificó como ‘ilegal’.

“(Plantearemos) una Asamblea Constituyente. En democracia hay que luchar, pelear o reclamar. La población tiene el derecho a pronunciarse por los temas del país. La Constitución que tenemos ha sido en una dictadura”, comentó.

CULPA A LA CONSTITUCIÓN DEL 93 POR LOS PROBLEMAS DEL PERÚ

De acuerdo a Yonhy Lescano, la Constitución Política de 1993 es la única culpable de los problemas que se atraviesa en el Perú en algunos sectores, perjudicando plenamente a la ciudadanía. “Ha hecho de la educación y salud un negocio”.