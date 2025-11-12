Elecciones 2026: Fernando Olivera anuncia plancha presidencial. ¿Quiénes la integran?

Queda menos semanas para realizarse las elecciones generales del 2026, por lo que, diversas agrupaciones políticas ya se encuentran ultimando detalles con los representantes de sus partidos. Ante ello, Fernando Olivera, anunció la plancha presidencial que lo acompañará en partido Frente Esperanza.

¿QUIÉNES ACOMPAÑARÁN A ‘POPPY´?

El popular ‘Poppy’ Olivera estará acompañado en la primera vicepresidencia junto a Elizabeth León y en el cargo como segundo vicepresidente será encargado a Carlos Cuaresma, mismas personas que lo acompañaron en los comicios del 2021.

Con el propósito de conseguir votos en las regiones del territorio peruano, Fernando Olivera ha propuesto realizar un referéndum el 7 de octubre de 2026, de ganar las elecciones presidenciales del próximo año. Con la participación ciudadana buscará la eliminación de leyes pro crímenes.

Cabe mencionar que, Olivera hizo un llamado a los ciudadanos a revisar la plataforma web del partido Frente Esperanza, y conocer a los aspirantes a la cámara de senadores y diputados, sin embargo, hay varios espacios libres.