Walter Gutiérrez revela que le envió carta a José Jerí para que conceda salvoconducto a Betssy Chávez

El exdefensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, reveló que le escribió una carta al presidente de la República, José Jerí, pidiéndole que su gobierno conceda el salvoconducto a la expremier Betssy Chávez, quien se encuentra asilada en la Embajada de México.

En entrevista para Canal N, el abogado de profesión indicó que, pese a ello, le parece interesante la propuesta del Ejecutivo de consultar ante la OEA una modificación a la Convención de Caracas y coincidió con el Ejecutivo al afirmar que el asilo se está usando "ilegalmente".

"Yo le escribí la semana pasada una carta al presidente señalando que debería darle el salvoconducto a la señora Betssy Chávez. Ellos han salido con una propuesta intermedia que me parece interesante porque, en efecto, se está utilizando ilegalmente el asilo, pero el país que califica es el país asilante", dijo.

SOBRE LA GESTIÓN DE JERÍ

Por otra parte, Gutiérrez Camacho destacó las actividades del presidente Jerí en sus primeros 30 días de gobierno, en comparación con lo que fue la administración de Dina Boluarte: "Hemos pasado de un gobierno que estaba en un modo de subsistencia a un gobierno activo", sostuvo.