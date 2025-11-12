Cueto rechaza versión de Cerrón sobre presunta conspiración en caída de Castillo: "Le debe estar afectando el encierro"

El congresista de Honor y Democracia, José Cueto, se pronunció sobre las recientes declaraciones del prófugo de la justicia, Vladimir Cerrón, quien denunció una presunta "conspiración" contra Pedro Castillo, aquel 7 de diciembre del 2022, cuando anunció el cierre inconstitucional del Congreso.

"A él le hicieron creer que iba a ser el golpista y terminó golpeado. Hubo algunas personas que le dijeron que tenía el apoyo de las Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales", señaló Cerrón en una entrevista para RPP.

RECHAZA CONSPIRACIÓN

En conversación con el citado medio, Cueto Aservi rechazó las declaraciones de Cerrón Rojas sobre los hechos ocurridos hace casi tres años e indicó que sus dichos están "totalmente fuera de la realidad".

"Yo creo que al señor Cerrón le debe estar afectando el encierro voluntario que tiene sabe Dios dónde porque está totalmente fuera de la realidad", sostuvo.