Zaira Arias revela que no percibirá sueldo de congresista: “Cobraré solo S/1130”

Tras conocerse la noticia de la sentencia de Guillermo Bermejo por vínculos con el terrorismo, lo que causó, su reclusión en el penal Ancón I, la accesitaria de su escaño, Zaira Arias reveló que, de tomar el puesto de Bermejo Rojas, no percibirá el salario de parlamentario.

En una entrevista en el medio digital La Mula, Arias Berrocal aseguró que no tiene previsto cobrar los más de 10 mil soles que se le paga a un legislador, sino que, realizará un tramite para que le cancelen mensualmente el salario mínimo vital.

“Yo no pienso cobrar sueldo de congresista porque he visto en las redes, donde dicen que a mí me interesa el sueldo. Voy informando que no pienso hacerlo (cobrar el sueldo) porque me parece una ofensa a la población (…) Voy a cobrar sueldo de trabajador, S/1130 sin gollerías”, declaró la accesitaria del lugar de Guillermo Bermejo.

EL PARLAMENTO SE ENCUENTRA INCOMPLETO

De acuerdo a Zaira Arias, quien meses atrás aseguró que no pertenecería al Congreso, ahora busca el puesto de Bermejo Rojas, asegurando que la representación nacional aún no tiene a todos los integrantes completos.