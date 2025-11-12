Fernando Rospigliosi pide que caso de Ariana Orué sea visto en la Comisión de Ética

El congresista y presidente de la Mesa Directiva, Fernando Rospigliosi, se pronunció sobre el caso de la parlamentaria Ariana Orué, quien es acusado de usar a un asesor de su despacho como chofer para trasladarla a un gimnasio.

En declaraciones a la prensa, el también legislador fujimorista indicó que el caso de la congresista debe ser evaluado en la Comisión de Ética, a fin de decidir si procede o no una sanción en su contra.

"Eso es un asunto que tiene que ver la Comisión de Ética, ya veremos qué decisión toman ellos", manifestó Rospigliosi Capurro en conversación con los medios de comunicación.

SOBRE ZAIRA ARIAS

Por otra parte, Rospigliosi cuestionó los reclamos de Zaira Arias, accesitaria de Guillermo Bermejo, quien exige que se le den las credenciales para ocupar el escaño del sentenciado por afiliación al terrorismo: "El Congreso no va a aceptar chantajes, ni violencia, ni gritos, ni pataleos ni lloriqueos", sostuvo.