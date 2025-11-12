"Congreso no aceptará chantajes ni presiones”, afirma Rospigliosi sobre escaño tras condena a Bermejo

El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, confirmó que ya fue recibido el informe de la Procuraduría sobre el caso del escaño dejado por el congresista Guillermo Bermejo quien fue detenido por el delito de terrorismo.

Dicho documento ha sido trasladado a la Oficina de Asesoría Legal del Congreso, que deberá emitir una opinión antes de cualquier decisión institucional sobre la entrega del escaño a la accesitaria Zaira Arias.

Rospigliosi aclaró que "el Congreso no va a aceptar chantaje, ni violencia, ni gritos, ni pataleo, ni lloriqueo", expresando que la institución actuará únicamente "conforme al reglamento y la ley". El titular del Legislativo sostuvo que se están recabando opiniones de especialistas constitucionalistas para asegurar que la decisión que se adopte esté plenamente respaldada legalmente.

Plazos y competencias

Mientras tanto, recordó que la semana actual corresponde al período de representación parlamentaria, por lo que las decisiones finales podrían adoptarse a partir de la siguiente semana. Sobre el rol del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en el caso, Rospigliosi precisó que primero corresponde al Congreso tomar una decisión, la cual será comunicada al JNE y a cualquier otra entidad estatal que deba intervenir posteriormente.

Responde sobre uso de cámara del Congreso

También fue consultado por el uso de una cámara del Congreso en un mitin de Keiko Fujimori, hecho ocurrido mientras el oficial mayor Giovanni Forno se encontraba de vacaciones. Confirmó que quien lo reemplazaba en ese momento, Jaime Abensur, estaba a cargo de las decisiones operativas y que será él quien debe presentar los descargos solicitados por el Jurado Electoral Especial.