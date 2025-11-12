Tomás Gálvez responde a pedido de Delia Espinoza: No puede asumir cargo sin orden de la JNJ

El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, confirmó haber recibido la carta enviada por Delia Espinoza para que sea repuesta en el cargo, pero aclaró que dicho documento "no tiene ningún sentido".

El magistrado señaló que no existe una resolución que disponga la reincorporación de Espinoza como fiscal de la Nación titular y, por tanto, él continúa ejerciendo el cargo de manera legítima según las normas vigentes.

Durante una entrevista con Canal N, Gálvez explicó que "la doctora Espinoza malinterpreta las normas y las resoluciones judiciales, creyendo erróneamente que ya ha retomado sus funciones". Agregó que "el problema es que la doctora cree que ya se incorporó a la institución y que está ejerciendo el cargo. Eso no es así. Aún estoy ejerciendo yo".

Procedimiento formal y espera a JNJ

El fiscal interino enfatizó que la reincorporación debe producirse mediante una resolución formal emitida por la propia Fiscalía de la Nación, una vez que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) disponga oficialmente la reposición de Espinoza. Gálvez fue enfático al precisar que "no es así nomás, que entras por la ventana, a la mala o a la fuerza. Se incorpora con una resolución de Fiscalía de la Nación".

Gálvez sostuvo que no puede actuar por cuenta propia y debe esperar la decisión de la JNJ, tal como lo ordena la resolución judicial. "La sentencia dispone que la Junta Nacional de Justicia reponga a la doctora Espinoza como fiscal de la Nación. En cuanto esa orden sea cumplida, de inmediato sacaré la resolución que ponga fin a mi interinato", afirmó el magistrado.