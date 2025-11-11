Sentencia contra Martín Vizcarra podría emitirse la próxima semana, según fiscal Juárez Atoche

El fiscal y miembro del Equipo Especial Lava Jato, Germán Juárez Atoche, se pronunció sobre el juicio oral contra el expresidente Martín Vizcarra, por el presunto delito de cohecho cuando fue gobernador regional de Moquegua.

En entrevista para Canal N, el fiscal indicó que esta semana inicia la fase de alegatos finales, donde ambas partes expondrán sus argumentos ante el juez, quien deberá emitir su fallo en base a ello.

"El día jueves el Ministerio Público empieza con su alegato de clausura, luego sigue la Procuraduría y luego (...) para la próxima semana, creo que está programado la defensa material del acusado Vizcarra", señaló.

¿CUÁNDO SE EMITE LA SENTENCIA?

En ese sentido, Juárez Atoche indicó que, una vez cumplidos todos los procesos correspondientes, el Poder Judicial emitiría la sentencia, que podría darse en cuestión de días: "Eso puede ser la semana que viene, podría ser la próxima semana", sostuvo.