Abogado Wilber Medina revela que José Jerí lo llamó para que sea ministro de Justicia

Wilber Medina, abogado de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), reveló que fue llamado por el presidente José Jerí, quien le ofreció el cargo de ministro de Justicia para su gobierno de transición.

En entrevista para Canal N, el letrado señaló que llegó a reunirse con el mandatario para conversar sobre el ofrecimiento, sin embargo, indicó que decidió rechazar la oferta por "motivos personales y profesionales".

"Cuando me llamó el presidente Jerí (...) inmediatamente dije voy a evaluar, voy a ir. Concurrí el día martes y le dije al presidente, estoy acá pero tengo unos temas personales que resolver", manifestó.

PIDIÓ SU APOYO

Pese a que rechazó el cargo, Wilber Medina indicó que el presidente Jerí Oré le pidió mantener contacto para que colabore con él respecto a determinados temas y por sus conocimientos en el ámbito legal.