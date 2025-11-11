Fundadora de Somos Perú critica gestión de José Jerí: “No veo una estrategia con el tema de seguridad”

A pesar de que anunció entre bombos y platillos el estado de emergencia en Lima y Callao por 30 días, los resultados no se están viviendo. Ante ello, la fundadora de Somos Perú, Nora Bonifaz, criticó la gestión del presidente José Jerí.

En una entrevista en RPP, Bonifaz mencionó que a pesar que todos los días se observa al mandatario liderando diversos operativos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y Fuerzas Armadas, la percepción ciudadana indica que las cifras criminales se mantienen en alza.

"Lo critico porque hace mucho aspaviento hacia el público, presenta una actitud enérgica saliendo, caminando y yendo a un sitio, a otro sitio, con mucho movimiento, con mucha prensa alrededor de ello, como que nos distrae con tanta actividad, pero yo me pregunto cuáles son los resultados de eso. (...) Está tratando de mostrar que es posible hacer algo, pero yo no veo un programa, no veo un horizonte, no veo una estrategia en algo tan importante con el tema de la seguridad”, enfatizó.

CUESTIONA AUTORIDADES QUE ACOMPAÑAN A JOSÉ JERÍ

De acuerdo a la fundadora de Somos Perú, el mandatario José Jerí no se encuentra trabajando en el Ejecutivo con personas idóneas, por lo que, consideró que sus cuadros deberían ser modificados. “Mire un poco la gente que lo está rodeando ahorita a Jerí. Es que no hay uno que no tenga problemas”.