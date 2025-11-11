José Jerí descarta postular a un cargo en 2026: “Quiero volver a disfrutar de mi vida personal”

Aunque algunos sectores de la ciudadanía saludan el trabajo que viene realizando al mando del Ejecutivo, el presidente José Jerí fue consultado sobre los planes que tiene para el siguiente año, y aseguró que no buscará un cargo público en las elecciones generales del 2026.

En declaraciones a los medios de comunicación desde Huánuco, el mandatario reveló que, al término de su gestión, regresará a realizar sus actividades con normalidad, tal y como lo hacía, antes de asumir el cargo de jefe de Estado del Perú.

“Yo estoy esperando cumplir esa responsabilidad que se me encomendó por mandato constitucional, y de ahí tomaré nuevamente mis actividades. Voy a estar muy contento de volver a ser José Jerí y disfrutar de la tranquilidad de mis hábitos y costumbres que siempre he tenido con mis mascotas y con mi vida personal y con mí, y relación familiar”, declaró.

RESPONDE A LOS CRÍTICOS DE SU GESTIÓN

José Jerí decidió responder a los sectores que critican el trabajo de su gestión contra la delincuencia, y cuestionó los calificativos de algunos ciudadanos. “Estamos en el punto que lamentablemente algún sector muy puntual, muy minúsculo, llamémoslo así, critica cualquier tipo de acción u omisión”.