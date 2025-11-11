Guillermo Bermejo pide votar por Ronald Atencio: “Así como me apoyaron a mí, ahora toca él”

En medio del cumplimiento de 15 años de condena por afiliación terrorista en el penal Ancón I, el excongresista de Perú Libre y uno de los fundadores del partido político Venceremos, Guillermo Bermejo, escribió una carta de su celda donde hizo un llamado a sus simpatizantes.

La misiva compartida por Bermejo Rojas, se pide a sus seguidores que puedan apoyar a Ronald Atencio, a quién designó como su reemplazó en la precandidatura presidencial del partido para las elecciones generales del 2026.

“Así como me apoyaron a mí, ahora le den igual y mayor apoyo al compañero Ronald Atencio Sotomayor, amigo, compañero y abogado de mil batallas en quien deposito toda mi confianza como candidato a la presidencia por la Alianza ‘Venceremos’”, escribió.

RONALD ATENCIO DEBERÁ COMPETIR EN SU POSTULACIÓN

La agrupación Venceremos, la cual uno de sus fundadores es Guillermo Bermejo, tiene una alianza con el partido Nuevo Perú por el Buen Vivir, que tiene como precandidato a Vicente Alanoca, quien deberá competir con Ronald Atencio para definir al representante del grupo.