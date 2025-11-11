Fiorella Molinelli defiende precandidatura de PPK al Senado: "Su aporte va a ser importante"

La candidata presidencial por el partido Fuerza y Libertad, Fiorella Molinelli, se pronunció sobre la precandidatura del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, quien buscará llegar al Senado por el mismo partido.

En entrevista para Willax, la también exjefa de EsSalud defendió la precandidatura del exmandatario y aseguró que su basta experiencia, tanto en Palacio de Gobierno como en el Ministerio de Economía, elevarán el nivel del próximo Congreso.

"El tema físico no tiene nada que ver con, digamos, su estado mental, sus conocimientos. Es una persona que ha sido exministro de Economía, exministro de Energía y Minas, ha sido presidente de la República, tiene un manejo que creo que eleva el nivel del Parlamento y en ese sentido creo que su aporte va a ser importante", dijo.

DESCARTA INMUNIDAD

En ese sentido, Molinelli descartó que PPK busque llegar a la Cámara de Senadores con la intención de obtener inmunidad parlamentaria ante las investigaciones que afronta.

"Él nunca se ha corrido, siempre ha estado dando las declaraciones y yo creo que él va a saber demostrar su inocencia y ojalá que la justicia llegue tarde y en vida, que es lo más importante", sostuvo.