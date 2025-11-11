Titular del Midis: Ejecutivo trabaja en un plan “constantemente cambiable” para luchar contra la delincuencia

El presidente José Jerí Oré anunció hace unos días que llevará su plan contra la criminalidad a distintas regiones del país durante una gira nacional, que precisamente inició hoy en Huánuco, en esta visita lo acompañan los integrantes de su Gabinete Ministerial.

Entre ellos está la titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Lesly Shica, quien destacó que el equipo que acompaña al jefe de Estado permanece concentrado en abordar los asuntos prioritarios que preocupen a los ciudadanos de todo el país.

PLAN CELADOR

Sin lugar a dudas, uno de ellos es la criminalidad. Al respecto, la titular del Midis, en entrevista con Exitosa, dijo que el ministro del Interior y la Policía Nacional del Perú (PNP) están elaborando un plan dinámico para implementarlo hasta el término del Gobierno en julio de 2026.

“Ha contado con la intervención del ministro del Interior explicando los componentes del plan celador, conjuntamente con otros mecanismos de incentivo que está priorizando como política pública con nuestra PNP. Ellos están trabajando en un plan que sea constantemente cambiable por usan información de inteligencia. El plan no puede ser uno solo, sino que va cambiando”, agregó.