Ernesto Bustamante cuestiona denuncia constitucional de Edwin Martínez contra Rospigliosi: "Se equivocó"

El congresista de Fuerza Popular, Ernesto Bustamante, se pronunció tras conocerse que el parlamentario Edwin Martínez (Acción Popular), presentó una denuncia constitucional contra el presidente de la Mesa Directiva, el también fujimorista, Fernando Rospigliosi.

El legislador acciopopulista presentó la denuncia ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) acusando al presidente del Congreso por permitir el uso de bienes del Estado para actividades ajenas al Parlamento, esto, en referencia al uso de una cámara del Congreso en un mitin de Keiko Fujimori en Trujillo.

CUESTIONA DENUNCIA

En declaraciones para el diario Expreso, Bustamante cuestionó la denuncia constitucional contra Rospigliosi y aseguró que el titular de la Mesa Directiva "no tiene ninguna responsabilidad" por el uso indebido de bienes del Congreso para fines políticos.

"Yo aprecio mucho a Edwin, es mi amigo, pero creo que se equivocó porque el señor Rospigliosi evidentemente no tiene ninguna responsabilidad administrativa sobre un hecho en el que él no es el jefe directo de esta persona", sostuvo.