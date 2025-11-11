Carlos Espá tilda como ‘agencia de empleos’ al Congreso: “Se reparten los privilegios entre ellos”

A menos de seis meses de realizarse las elecciones generales del 2026, el precandidato presidencial del partido político Sí creo, Carlos Espá, criticó la labor que viene haciendo el Congreso en beneficio para todos los peruanos.

En declaraciones a los medios de comunicación, Espá aseguró que los actuales parlamentarios solo velan por sus intereses personales, lo que conlleva a que la población levante su voz de protesta por el abuso que consideran que se encuentran sufriendo.

“Cuando el pueblo ve que los políticos están insultándose y diciendo la vela verde, y por lo bajo están apandillando para repartirse todos los privilegios, que se reparte en esa agencia de empleos que es el Congreso, entonces, el pueblo tiene razón para molestarse”, manifestó.

PIDE TRANQUILIDAD PARA LAS ELECCIONES 2026

Ante los constantes ataques que se vienen suscitando entre diversos líderes de agrupaciones políticas que buscarán llegar a la presidencia en 2026, Carlos Espá, les envió un consejo. “Bajen el tono y se dejen de insultar, dejando los adjetivos de lado”.