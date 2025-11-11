Diana Gonzales sobre postulación de Karen Paniagua: “Se necesita compromiso y no solo visibilidad”

Luego de que Karen Paniagua, creadora de contenido en la plataforma OnlyFans, anunciara su postulación a la cámara de diputados en las elecciones generales del 2026 con la bancada de Avanza País, la congresista Diana Gonzales se mostró en desacuerdo con la decisión de la modelo.

En declaraciones, la parlamentaria aseguró que una persona que llegué a un cargo público el siguiente año, debe tener como prioridad atender las demandas de los ciudadanos. Además, enfatizó que no solo se debe priorizar el apoyo de los peruanos, sino una buena preparación.

"La vida privada de cada persona merece respeto. Ese no es el debate. Lo que sí corresponde a discutir es la enorme responsabilidad de representar al país desde un cargo público. No basta con tener visibilidad o seguidores. La política no es un escenario de solo exposición y, por el contrario, demanda constante preparación. Es compromiso de verdad", comentó.

¿QUÉ NÚMERO USARÁ KAREN PANIAGUA?

Al mismo estilo de la excongresista Susy Díaz, Karen Paniagua compartió por medio de un video en sus redes sociales confirmando que utilizará el número 13 en las elecciones generales del 2026. ¿Podrá alcanzar un escaño en el Parlamento?