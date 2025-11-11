Presidente Jerí: Dirigir el Perú desde Lima es un error que han cometido muchos mandatarios

El presidente de la República José Jerí, junto a su Gabinete Ministerial, llegó hoy a Huánuco, para dar inicio a su gira regional que busca conocer las realidades y necesidades de todos los departamentos del país y la de sus pobladores.

En su discurso dejó en claro que está en contra del centralismo, al cuestionar que sus antecesores hayan intentado dirigir el país desde la ciudad de Lima, sin atender así, los problemas desde el mismo lugar de los hechos.

DIÁLOGO POLÍTICO

"Dirigir al Perú desde Lima es un error que históricamente han cometido muchos gobernantes, un error que nuestro Gobierno jamás caerá, por eso estamos el día de hoy acá", afirmó categórico el mandatario Jerí Oré.

La llegada del jefe de Estado a Huánuco coincide con el IX Consejo de Estado Regional, evento de diálogo político entre representantes del Gobierno Nacional y los gobiernos regionales, donde el mandatario participará.