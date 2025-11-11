José Jerí no gana sueldo igual que Dina Boluarte: presidente asegura que mantiene salario de congresista

El presidente interino José Jerí, confirmó que mantiene el mismo sueldo que percibía cuando era congresista y no ha recibido incremento alguno desde que asumió como jefe de Estado desde hace un mes.

"No estoy recibiendo sueldo por Palacio de Gobierno, yo estoy con el sueldo anterior como cuando era congresista", precisó el mandatario en diálogo con América Noticias. En ese sentido, Jerí no ganaría el mismo salario que su antecesora Dina Boluarte.

No descarta reducción salarial

Consultado sobre una posible disminución de su remuneración, Jerí indicó que no descarta la medida, pero enfatizó que debe formar parte de "un análisis completo" dentro de una política integral.

El jefe de Estado explicó a Canal N que cualquier ajuste requiere establecer "una escala proporcional" que abarque desde la máxima autoridad hasta niveles inferiores, garantizando congruencia en las remuneraciones públicas.

Incremento salarial en gobierno de Boluarte

La administración anterior de Dina Boluarte había aprobado incrementar el sueldo presidencial a S/ 35,560 mensuales pese al contexto de crisis social. El Congreso evalúa en la actualidad algunos proyectos para derogar esta medida o establecer un tope de S/ 18,200, lo que generaría un ahorro estimado de S/ 32 millones anuales según las propuestas legislativas.