Ruth Luque sobre José Jerí: No hay resultados concretos ante la criminalidad, “mucho show”

En amplia entrevista con Exitosa, la parlamentaria Ruth Luque criticó la gestión del presidente José Jerí, a la que calificó de "mucho show", por la falta de resultados concretos ante la inseguridad ciudadana que está prácticamente desbordada, sobre todo en la ciudad de Lima.

Pese a ello, la legisladora del Bloque Democrático Popular señaló que la ciudadanía habría encontrado "cierta tranquilidad" por las actitudes mostradas por el jefe de Estado. Asimismo, destacó las expresiones mesuradas y prudentes del mandatario para con la población.

GRANDES PROBLEMAS

Sin embargo, cuestionó que los "grandes problemas" que aquejan a todo el país no están siendo abordados con la premura y seriedad que requieren para tratarlos de solucionar, hay sectores, entre ellos, educación y salud, que necesitan una atención inmediata.

"No estamos abordando los problemas centrales, por ejemplo, educación, hay escuelas que se han caído, no hay un plan para que los escolares retornen de manera adecuada a clases el próximo año. El tema de salud, la gente no encuentra citas, el sistema ha colapsado", señaló.