Vladimir Cerrón señala que plancha presidencial con Pedro Castillo y Dina Boluarte "fue improvisada"

El precandidato presidencial de Perú Libre y actual prófugo de la justicia, Vladimir Cerrón, afirmó que la fórmula presidencial de Pedro Castillo y Dina Boluarte en 2021 fue "improvisada" tras su exclusión por una "sentencia arbitraria".

Durante una entrevista con RPP Noticias, el líder político aseguró que su inhabilitación respondió a un mecanismo para eliminar "candidatos incómodos" antes de los comicios electorales, pese a que posteriormente la resolución fue declarada nula.

Descarta golpe de Estado de Castillo

Cerrón descartó que Castillo intentara un golpe de Estado el 7 de diciembre de 2022, sosteniendo que en realidad "fue víctima de un golpe de Estado donde le hicieron creer que era el golpista". Según su versión, el expresidente habría sido "engañado" sobre el apoyo de las Fuerzas Armadas y PNP antes de ser "dejado solo" durante la crisis política que culminó con su vacancia y detención.

Balance de PL en Congreso

El fundador de Perú Libre defendió el desempeño de su bancada durante el gobierno de Castillo, calificándolo de "totalmente positivo" por no promover leyes que favorecieran a "transnacionales, banqueros o concesiones abusivas". Destacó que tampoco avalaron "exoneraciones de impuestos a tragamonedas" o "amnistías para militares y policías".

Funcionarios en gestión de Castillo

Cerrón precisó que su partido solo tuvo funcionarios en el Consejo de Ministros durante los "dos primeros meses y medio de gobierno" de Castillo, señalando que tras la formación del gabinete de Mirtha Vásquez, "Perú Libre no tiene absolutamente ningún funcionario".