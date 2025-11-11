Fernando Rospigliosi sobre Zaira Arias: Critica al Congreso, pero está loquita por acceder

El presidente del Congreso de la República, Fernando Rospigliosi, cuestionó a Zaira Arias, quien insistentemente exige ser incorporada al Parlamento Nacional como accesitaria del legislador Guillermo Bermejo, encarcelado por afiliación al terrorismo.

“Lo que a mí me sorprende es que esta señora, que dice que este Congreso es una porquería, que es una dictadura, que los congresistas son tales por cuales, ahora esté como loquita por acceder a este Congreso. Yo no lo entiendo”, dijo.

PRONUNCIAMIENTO

El parlamentario de Fuerza Popular señaló que la petición Arias Berrocal (Perú Libre) está siendo analizado por distintas oficinas que deben emitir un informe. Preliminarmente indican no activar el procedimiento de reemplazo previsto para accesitarios.

Finalmente, Rospigliosi Capurro manifiesta que, por ahora, no hay una decisión administrativa que avale el ingreso de Zaira Arias, y que cualquier decisión requerirá el pronunciamiento del Consejo Directivo o del Pleno del Congreso, informa Willax.