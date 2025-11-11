Presidente José Jerí sobre lucha contra la criminalidad: Los indicadores aún no han mejorado

Al cumplirse el primer mes en la jefatura del Estado, José Jerí ofreció breves declaraciones en las que hizo un balance de su gestión, señalando primeramente que busca diferenciarse de sus antecesores fortaleciendo la relación Gobierno-Ciudadanía.

Reconoció que el alarmante incremento de la criminalidad es una de las mayores preocupaciones de su gestión, por ello iniciaron, desde el primer día, una lucha frontal contra ese terrible flagelo, pero admitió que los indicadores “aún no han mejorado”.

PRESENCIA DIRECTA

Señaló que el primer objetivo fue evitar que las cifras sigan aumentando, y que la siguiente etapa será lograr una reducción sostenida de la inseguridad. “Estamos actuando permanentemente en las calles, con presencia directa, con acciones”, dijo.

Asimismo, Jerí Oré afirmó a América Televisión, que su equipo trabaja siempre “con rapidez en la toma de decisiones” y que la comunicación con los ciudadanos se mantiene de forma constante a través de diversos canales, incluyendo las redes sociales.