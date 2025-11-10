Harvey Colchado anuncia su candidatura al Congreso: "He decidido postular"

El exjefe de la División de la División de Investigación de Alta Complejidad (Diviac), Harvey Colchado, anunció este lunes su incursión en la política participando en las próximas Elecciones Generales del 2026.

En entrevista para RPP, el exjefe de la Diviac anunció su intención de postular al Congreso de la República e indicó que aún se encuentra en la búsqueda de un partido político que sea afín a sus intereses.

"Hoy decidido dejar mi institución, ya no intentar un regreso a la Policía y entrar a la carrera política. Yo quiero y voy a postular al Congreso porque en el Congreso veo que está la corrupción. Ahí está la madre del cordero y por eso es que he decidido postular y lo que voy a hacer ahora es evaluar con qué partido lo podría hacer", dijo.

LEYES PRO CRIMEN

Asimismo, Colchado indicó que una de las razones que motivaron su postulación es la aprobación de polémicas leyes a favor de la criminalidad. Además, criticó la permanencia de parlamentarios que hacen mal uso de su cargo para beneficio propio o de los suyos.

"No es posible que den estas leyes pro crimen, no es posible que condonen deudas a grandes empresas. ¿Cómo es posible que existan congresistas 'corta uñas', 'mata perros', que contraten a familiares, se suban los sueldos, elijan mal a los miembros del TC, JNJ, que quieran reformar abusivamente el sistema de justicia para poner a fiscales y jueces de su entorno", sostuvo.